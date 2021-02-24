Korona partileri bitmek bilmiyor

KONYA Selçuklu’da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki gece kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekânının yine açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda eğlence mekânında yakalanan 71 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal’den toplam 447 bin 300 TL ceza uygulandı. İşyeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında ‘mühür fekki’ ve ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı. İki işyeri de yeniden mühürlendi.

‘20 KİŞİ REHİN ALINDI’

Malatya’da polis ekipleri önceki gece, önceden mühürlenen bir kafede “Silahla 20 kişi rehin alındı” ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, kafenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Kapı itfaiye erleri tarafından kırılarak açıldı. Özel harekât ve çelik yelekli polislerin girdiği mühürlü kafede 20 kişi parti yaparken yakalandı. Ekipler, 20 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal’den para cezası kesti. Kafe tekrar mühürlenirken, 20 kişi evlerine gönderildi.