Korona önlemli ilk cuma

Cuma namazı öncesinde namaz kılınacak alanlar dezenfekte edildi. Camilerde görev alan polisler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Abdestlerini evlerinde alarak gelenlerin girişte ellerine dezenfektan sıkıldı, isteyenlere seccade ve maske dağıtıldı. Seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre seren vatandaşlar, uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. İllerde, namaz öncesi şükür kurbanları kesildi, etler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

SULTANAHMET’E AKIN

İstanbul’da en yoğun yerlerden biri Sultanahmet Camisi’ydi. Camide yoğunluk oluşmaması için saat 12.00’de kapılar açıldı. Maskesiz vatandaşlara maske dağıtıldı. Seccade getirmeyen vatandaşlara ise tek kullanımlık kâğıt seccadeler dağıtıldı. Cami zemininde bantlarla namaz kılınacak yerler belirlendi. Sultanahmet Meydanı da cuma namazının kılındığı yerlerden oldu. Pendik Millet Bahçesi de cuma namazının kılındığı yerlerden birisi oldu.

STADYUMDA NAMAZ

Tüm yurtta camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar da cumaya açıldı. İstanbul’daki Mahmutbey Stadı’nda da binlerce vatandaş namaz kıldı. Ankara’da görevliler namaz alanlarını dezenfekte etti.

DEZENFEKTAN KABİNİ

Ankara’da Kocatepe Camisi ibadete açılırken belediye görevlileri vatandaşlara seccade dağıttı. Vatandaşlar ateş ölçümünün ardından dezenfektan kabininden geçerek avluya alındı. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar namazı cami içinde kıldı. (Mert Gökhan KOÇ)