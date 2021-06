Korona onlara yaradı

İngiltere’de yaşayan Chris (50) ile Marianne Fisher (53) çifti, iki yakın arkadaşlarının hayatını kaybetmesi, 3 çocuklarının da üniversite dolayısıyla yanlarından ayrılmasıyla dünyayı gezmeye karar verdi. Malvarlıklarını satan ve yaşadıkları evi kiraya veren çift, aldıkları karavanla 2018’de çıktıkları dünya turunda 30 ülkeyi gezdi. Geçen yıl martta üç günlüğüne Türkiye’ye gelen Fisher çifti, COVID-19 salgını dünyada etkisini artırınca Türkiye gezilerini uzatmaya karar verdi.

110 VİDEO PAYLAŞTILAR

Türkiye’nin neredeyse her kentini gezen İngiliz çift, 50 binden fazla abonesi olan sosyal medya kanallarında yaşadıkları deneyimlerini aktarıyor. Türkiye’den 110 video paylaşan çift, dünyanın her yerinden yorumlar alıyor. Her videolarında Türk insanının arkadaş canlısı ve misafirperver olduğundan bahseden, gittikleri kentin yöresel yemeklerini yiyen İngiliz çift, ülkenin salgın kapsamında güvenli olduğunu da anlatıyor. Videolarında seyahat etmek isteyenleri “Renkli ve eşsiz bir seyahat arıyorsan Türkiye’ye gel. Herkes seni çok iyi misafir ediyor ve en önemlisi her yerde çay ikram ediyorlar” ifadeleriyle Türkiye’ye davet ediyorlar. Türkiye turları kapsamında Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Sahili’ne gelen İngiliz Chris Fisher, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Türkiye’de virüsün en yoğun olduğu dönemlerde dahi vatandaşların, alışverişlerini yapıp karavana kadar getirdiğini vurgulayan Chris Fisher şöyle konuştu:

‘BURASI EVİMİZ GİBİ’

“Türkiye’de kendimizi güvende hissettik. İyi arkadaşlar edindik. Türkiye’de evimizde gibi hissediyoruz. İstanbul’dan başladığımız Türkiye turuna Antalya ile devam ettik, ardından Kapadokya’yı gezdik. Karadeniz, Güneydoğu, Ege sahilleri ve İç Anadolu’yu tamamen gezdik. Seyahatlerimizdeki bütün tecrübelerimizi insanlarla paylaşıyoruz. Çok güzel deneyimler elde ettik. Çok mutluyuz.”

ÇOK SEVDİK

Marianne Fisher ise iki arkadaşlarını kaybettikten sonra “Hayat yaşamaya değer” düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi. Amaçlarının yeni kültürler tanımak ve farklı yöresel yemekleri tatmak olduğunu vurgulayan Fisher, şöyle konuştu: “Kendimiz keşfetmek istedik. Türkiye’de bir tek kötü olay bile yaşamadık. Türkiye, en sıcak ve en kibar ülkelerden bir tanesi. İnsanlar çok iyi, manzaralar çok güzel. Beklentimizin üstündeydi. Rize’nin dağ köyünü de Antalya’nın turkuaz denizini de çok sevdik. Buradan güzel anılarla ayrılacağız. Türkiye’de insanlar arkadaştan ziyade kardeş gibi davranıyor. Bunu videolarda da anlatıyoruz. Güzel yorumlar alıyoruz. Paylaşımlarımızdan sonra bizimle iletişime geçen Amerika, İngiltere ve Kanada’da yaşayan başka video içerik üreticileri, Türkiye’ye gelmek istediklerini söylediler. Tecrübelerimizi dinlediler. Türkiye’nin güzelliklerini onlara tanıttık.”

