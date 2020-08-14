Korona onlara yaradı

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve nesli tehlike altındaki türler arasındaki denizkaplumbağalarının, Akdeniz sahillerindeki en büyük ve en önemli yuvalama alanı olan Belek sahillerinde Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) 21 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, COVID-19 salgını sürecinde aslında doğanın biraz nefes aldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:



“Yuva sayımızın 3 binin üzerine çıkmasında COVID-19 salgınının etkisi olabilir. Turizm tesislerinin önündeki yuva sayımız 3 katına çıktı.

‘İKİ KONUDA DESTEK ŞART’

Pandemi sürecinde ışık kaynağı ve insan faaliyeti demek olan turizm tesisleri devre dışı kaldığı için hayvanlar da tesislerin olduğu bölgelere yuva yapmaya başladı. Sahiller gerçek sahiplerine kavuştu. Tam da bu nedenle bizlerin tesislerden iki kritik mevzuda desteğe ihtiyacımız var: Bir, ışık kaynaklarımızı azaltalım, gereksiz ışıkları söndürelim. İhtiyaç dahilindeki ışıkları perdeleyelim. İkincisi ise kaplumbağaların, yüzde 95’i ilk 35 metrelik alanda yuva yapıyor. Bu 35 metrelik alanı onlara bırakalım. Şemsiye ve şezlonglarımız 35 metrenin gerisinde olsun.”



Bölgede 21 yıldır sürdürülen çalışmalarda en fazla yuva sayısına 2016 yılında 2 bin 550 yuva ile ulaştıklarını hatırlatan Dr. Canbolat, şimdi bu rekorun kırıldığını söyledi.