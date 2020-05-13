Korona negatif olana kadar sen pozitif ol

Koronavirüsle mücadelede yeni normale geçiş sürecinde yerel yönetimlere büyük işler düştüğünü belirten Dr. Karagözüğlu, "Maltepe Belediyesi benim çağrıma cevap verdi. Belediye bu çerçevede uyulması gereken kurallarla ilgili bir animasyon klibi yaparak sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Vatandaşların "Evde kalmaya" ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkanı Ali Kılıç, "Sürecin başından itibaren koronavirüs ile mücadelemizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırladığımız bu klibi tamamen bilimsel verilerle ve uzman doktorumuzun tavsiyeleri ile hazırladık" diye konuştu. Karagözoğlu alınan tedbirlere uyulması sayesinde Maltepe'de yaşamın pozitif bir seyir izlediğine vurgu yapılırken, bu süreçte uyulması gereken kurallar da şöyle sıralandı:

* Günde en az 2 litre su iç, hareket yap

* Yakınlarınla teması kısıtla

*Oda dışında tıbbi maske tak

*Tuvalet ve banyoyu ayır ya da dezenfektanla temizle

*Dişlerini fırçala, gargara yap

*Hareket et, kitap oku, müzik dinle, belgesel, komedi filmi, konser izle

*Gündüz 2, gece 8 saat uyu

*Geleceğin için plan yap

*Odanda çiçek besle

*Rahatsızlık durumunda 112'yi ara yardım iste

*Ailenizle 3 adım mesafede maskeli görüşün

*Ailesinde koronavirüs pozitif bireyleri de yapmaları gerekenler konusunda bilgilendiren klipte;

*Aradaki mesafe en az 3 adım (1.5 m) ve maskeli olsun

*Misafir kabul etmeyin

*Telefonla görüntülü, keyifli sohbetler yapın

*Mevsim sebze ve meyveleri, mor renkli yiyecekler, soğan, sarmısak, zeytinyağı, kuşburnu, ada çayı ve çörek otu

*Şekersiz beslenin

*Hastanızın yemeğini kaldığı odanın önüne koyun

*Yüzey temizliğini 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu karıştırarak yapın

*Tek kullanımlık tabak, kaşık, bardak kullanın ya da ayrı yıkayın

*Eşyaları 60. derecede en az 30 dk. yıkayın

*Evi sık sık havalandırın deniliyor.