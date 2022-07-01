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Korona kımıldadı

#Koronavirüs#Covid#Aşı
Korona kımıldadı

İki hafta önce hastanelere başvuranların sayısında artışla birlikte fark edilen koronavirüs hareketliliği vakaların bir ayda yüzde 150 artmasıyla yeniden gündem oldu. Özellikle risk grupları ve yaşlıların kapalı mekânlarda yeniden maske takması öneriliyor.

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BAŞTA kamu hastanelerinin yönetimleri olmak üzere bilim insanları koronavirüs vakalarındaki artışın fark edilmesi ve kişilerin hastalıklarını ‘grip sanması’ üzerine uyarılarını arttırdı. Çin dışında neredeyse tüm ülkelerin COVID-19 yasaklarını kaldırmasından sonra Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde vakalar yeniden yükselişe geçti.

Türkiye’de son bir ayda vakaların değişim oranı yüzde 150’ye yaklaştı. Haftalık açıklanan salgın rakamlarına göre, 30 Mayıs-5 Haziran arasında 7 bin 322, 6-12 Haziran arasında 7 bin 556, 13-19 Haziran arasında 10 bin 954, 20-26 Haziran arasında ise 26 bin 635 vaka tespit edildi. Bakanlık yapılan test sayısını açıklamadığı için testlerin pozitiflik oranına ilişkin bir veri bulunmuyor.

BAYRAMA DİKKAT

Uzmanlar özellikle 65 yaş üstüne kapalı alanlarda maske uyarısı yapmaya başladı. Ayrıca Kurban Bayramı hareketliliğinin vaka
sayılarını daha da artırması bekleniyor. Türkiye’de günlük binin altına düşen vakaların sonbaharla birlikte yeniden artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar bu süresin yeni bir dalga olabileceğine dikkat çekiyor. Görülen vakaların, Omikron’un alt varyantı olan BA4 ve BA5 olduğu saptandı.

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AVRUPA’DA YÜZDE 20 ARTTI

VAKALAR artmasına rağmen, hastanelerin yükü kaldırmasında şimdilik sorun bulunmuyor. Ölüm sayılarında da düşüş gözleniyor. Buna göre, haftalık ölüm sayıları iki haftada günlük 20’den 17’ye düştü. Uzmanlar, Avrupa’da günlük vakalarda son bir ay içinde ortalama yüzde 20’lik bir artış olduğunu, tek çözümün kapalı mekânlarda maske takılmasına geri dönülmesi olduğunu da belirtiyorlar.

BIONTECH AŞISI ZAMLANDI

ALMAN BioNTech ile Amerikalı Pfizer’in ortak ürettiği dünyada onaylanan ilk COVID-19 aşısına zam geldi. Aşıda yaşanan fiyat artışı, ABD’nin Pfizer ile yaptığı 105 milyon dozluk yeni satın alma anlaşması ile ortaya çıktı. Aşılar için şirkete 3.2 milyar dolar ödenecek. İlk sözleşmede doz başına fiyat 19.50 dolar iken, yeni kontratta 30 doların üzerinde olması dikkati çekti.

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#Koronavirüs#Covid#Aşı

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