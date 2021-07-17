Korona ‘kalp’ kırdı

Batman'da yaşayan 71 yaşındaki F.Ş. COVID-19 nedeniyle bir yakınını kaybedince derin kedere boğuldu. Kalp krizine benzeyen nefes alamama, göğüs ağrısı gibi şikâyetleri ortaya çıkan kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fuat Caner’e yönlendirilen kadının yapılan tahlillerinde, kalp krizine benzer bulgular görüldü. Anjiyoda ise hiçbir damarın tıkalı olmadığı ortaya çıktı. Dr. Caner, yakınını kaybetmiş olması nedeniyle hastada ‘takotsubo kardiyomiyopatisi’ yani ‘kırık kalp sendromu’ olduğunu tespit etti. F.Ş. 4 günlük tedavi ile sağlığına kavuşup taburcu oldu.

Dr. Fuat Caner

ÜZÜNTÜ YÜZÜNDEN

Dr. Fuat Caner, F.Ş.’nin meslek hayatı boyunca gördüğü 4’üncü ‘kırık kalp sendromu’ hastası olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: ‘Geçen pazar günü öğleden sonra hasta bir yakınını kaybediyor ve akşam saatlerinde de acil servise getiriliyor. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetiyle gelen hastanın kan değerlerinde kalp krizinde yükselen biyobelirteçlerin yükseldiğini görüyoruz. Yine EKG de aynı şekilde kalp krizine benzer bulgular verdi. Ancak tamamen kalp krizi gibi görünen bu tablo psikolojik bir travmadan sonra başlamıştı. Bu nedenle ‘takotsubo kardiyomiyopatisi’ denilen ‘kırık kalp sendromu’ olacağını düşündüm. Anjiyoya aldığımız hastanın tüm damarları açıktı. Bu da hastanın gerçekten kalp krizi geçirmediğini gösterdi. Bu sendromda, kalbin kan pompalama gücü yüzde 70’lerden yüzde 35’lere düşüyor. Hasta bir günde kalp yetmezliği hastası oluyor. Bu nedenle kalp yetmezliğine yönelik tedavi uyguluyoruz. Hastamızda da böyle oldu. Ayrıca sakinleştirici ilaçlar ve psikoterapi de almasını sağladık. Bu, üzüntü nedeniyle gerçekleşen bir durumdu. Dördüncü günde sağlığına kavuştu.”

JAPON BALIKÇILARIN ÇANAĞINDAN...

Hastalık adını Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için denize attığı ‘takotsubo’ denilen çanaktan alıyor. Japon doktor Hiraru Sato, hastalığa kalbin sol üst tarafındaki bir bölgenin yaşanan yoğun üzüntü, keder sonucu şişerek, bu çanağa benzemesi nedeniyle ‘takotsubo’ adını vermiş...

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