Turan YILMAZ / ANKARA
Son Güncelleme:
Korona ilaçları ödeme listesinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisinde kullanılan bütün ilaçların geri ödeme listesine alındığını söyledi.
Selçuk, “En önemlisi salgın olduğunda verilen tanı ve tedavi hizmetlerini ‘acil hal’ kapsamına alarak vatandaşlarımızdan katılım payı ilave ücret alınmamasını sağladık. Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçları, immün plazma tedavisi de dahil geri ödeme listemize aldık” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle