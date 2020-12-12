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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korona ilaçları ödeme listesinde

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Korona ilaçları ödeme listesinde
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisinde kullanılan bütün ilaçların geri ödeme listesine alındığını söyledi.

Selçuk, “En önemlisi salgın olduğunda verilen tanı ve tedavi hizmetlerini ‘acil hal’ kapsamına alarak vatandaşlarımızdan katılım payı ilave ücret alınmamasını sağladık. Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçları, immün plazma tedavisi de dahil geri ödeme listemize aldık” dedi.

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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