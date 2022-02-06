Korona ilacı haftaya Türkiye’de... İlk önce riskli gruplara

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Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Molnupiravir, bu virüse karşı etki gösteren ilk ilaç. Bu anlamda değerli. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların yanı sıra belki ileride bağışıklığı baskılanmış, aşının yeterince antikor oluşturmadığı kişilerde ya da sağlık çalışanları gibi virüs yükü çok ağır olanlarda da kullanılabilir. Hastaneye yatışları yüzde 30 ila 50 oranında önlüyor. İlacın hastalığın erken döneminde alınması gerekiyor. Bunun da sebebi virüsün çoğalmasını engellemesi. Eğer virüs çoğaldıktan sonra alınırsa zaten enfeksiyon gelişmiş oluyor. Molnupiravir’in belirtilerin başlamasından itibaren en geç 5 gün içinde alınması gerekiyor. Günde 2 defa 5 gün boyunca kullanılıyor.

TÜM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Tedavide daha önce kullanılan Remdesivir, Favipiravir gibi ilaçlar daha önce başka hastalıklarda kullanılmış ve COVID-19’a karşı da laboratuvar çalışmalarında etkin olabileceği düşünülerek kullanılan ilaçlardı. Ancak Molnupiravir tüm klinik çalışmaları tamamlanmış ilk ilaç. İngiltere ve ABD’de de bizim gibi riskli gruplarda kullanıyor. Ruhsat için tüm çalışmaları tamamlanmış bir ilaç.