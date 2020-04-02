Korona için çalışan görevlilere gönüllü destek

23 yıldan bu yana psikodrama eğitimi veren bireysel danışmanlık ve psikodrama hizmeti sunan İstanbul Psikodrama Enstütüsü, koronavirüs salgınıyla mücadelede çalışan kişilere yönelik gönüllü, online psikolojik danışmanlık grupları oluşturdu.

Enstitünün Başkanı Deniz Altınay anlatıyor:



“Koronavirüs önlemleri kapsamında psikoterapi enstitümüz şu anda kapalı. Bu süreçte psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyan grup sağlık çalışanları. Biz de salgınla ilgili çalışan gruplara destek olabilmek adına online gruplar kurmaya karar verdik. 10 kişiden 100 kişiye kadar gruplar oluşturarak bu çalışmalarımıza başladık. Bu iş için bir ekip kurduk. Hali hazırda grup terapisti eğitimcilere travmayla ilgili ek eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler tamamlanır tamamlanmaz grup terapilerine başlayacağız.”

HASTANELERDEN, BELEDİYELERDEN YOĞUN TALEP VAR

Online destek gruplarına katılmak için çok yoğun talep olduğunu söyleyen Altınay, “Bireysel başvuran doktor ve hemşirelerimiz var, hastanede idari görevlerde çalışanlar var, çalışanlarının bu terapiden faydalanmasını isteyen hastane ve belediyeler var. Bu kişileri yaşadıkları durumların benzerlik göstermesine bakarak gruplara ayırıyoruz. Bireysel başvuran sağlık çalışanlarını bir grup, hastaneleri farklı bir grup, belediye çalışanları da ayrı bir grup yapacağız.” diyor.

Emniyet görevlilerinden henüz başvuru olmadığını vurgulayan Altınay, “güvenlik birimleri sürekli alandalar ve onlar da en az sağlık çalışanları kadar önemli riskler alarak çalışmalarını yürütüyorlar, onların da grup terapilerine katılmalarını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

‘YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSEDECEKLER’

Peki grup terapisi salgında görev alan kişilere nasıl faydalı olacak? Altınay yanıtlıyor:

“Grup psikoterapilerin temel amaçları, kişilere yalnız olmadıklarını hissettirmek, aynı sorunları birçok insanın yaşadığını görmelerini sağlamak, bastırılan duyguları ortaya çıkarmak, kişilerin psikolojik dayanıklılığını artırmak, kendilerinde bazen bulmakta zorlandığı değerleri ve inançları yeniden hatırlatmak ve bunları paylaşmak. Bastırılan duygular hayattaki rollerimizde hastalıklı haller yaratabilir, duyguların bastırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Gruplarda önemli konularda uyarılar yer alacak. Örneğin kişilere sosyal medya diyeti önereceğiz, eğer ihtiyaç duyuyorlarsa psikolojik yardım alma konusunda bilinçlerini artıracağız. Yaşanan pandemi durumunun bize getirdiği psikolojik gerçekler konuşulacak. Kimsenin önünü göremediği bir süreçten geçiyoruz. Geleceği düşündüğümüz sürece kaygımız artar, geçmişi düşündüğümüzde ise depresyonumuz artar. Herkesin anda kalmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. İki lider eşliğinde gerçekleşecek bu terapilerin katılanlara fayda sağlayacağına inanıyoruz.”