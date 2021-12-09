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‘Korona evcilleşiyor’

#Omikron#Alper Şener#Koronavirüs
‘Korona evcilleşiyor’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, umut veren bir açıklama yaptı. Laboratuvar çalışmalarının Omikron’un mevsimsel koronavirüse dönüştüğünü gösterdiğini söyleyen Şener, “Bu da virüsün gevşediğini, yumuşadığını, evcilleştiğini gösteriyor” dedi.

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Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantı Omikron, hızla yayılması ile dikkat çekiyor. Bu nedenle de tedirginlik yaratan yeni varyantla ilgili araştırmalar sürüyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener yeni varyantla ilgili şu bilgileri verdi: "Avrupa Birliği ülkelerindeki yayılımı Delta, Delta Plus varyantlarına yakın bir yayılım, belki de onu geçecek. Bu bizim için tedirgin olunacak bir şey. Her varyantta yeni olaylar yaşıyoruz. Yeni olaylar, tedirginlikler psikolojik, duygusal ve bilimsel dalgalanmalara sebep oluyor.

OMİKRON’DA HİÇ ÖLÜM GÖRÜLMEDİ

Bu dalgalanmalar içinde bizim kopya çekebileceğimiz yer Afrika ülkeleri. Bu ülkelerde Omikron dağılımına baktığımızda, yoğun bakım ve hastaneye yatış sayısında bir artışa sebep olmadı. DSÖ verilerine göre dünyada Omikron varyantına bağlı bir ölüm de görülmedi. Güney Afrika deneyimiyle dünya genelinde de benzer rakamlar mevcut. Aldığımız ön bildirimlere göre bu varyant tabii ki daha bulaşıcı, daha hızlı yayılıyor ama daha hafif bir klinik tabloya sahip olacak gibi görünüyor. Ancak yine de yorum yapmak için henüz erken. Laboratuvar çalışmaları Omikron’un mevsimsel koronavirüse dönüştüğünü gösteriyor. Bu da virüsün gevşediği, yumuşadığı, evcilleştiği anlamına geliyor. Şu an Türkiye’de Omikron varyantı yok. Konsantre olmamız gereken Delta ve Delta Plus varyantları. Aşı sürecini tamamlayıp yağmurdan korunmaya çalışalım. 3’üncü dozu, mutlaka olmamız lazım.”

DSÖ: BAZI KANITLAR VAR

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Omikron varyantıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Omikron’un belirli özellikleri, salgının seyri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. Bu etkinin tam olarak ne olacağını bilmek hâlâ zor. Kesin artış oranını ölçmek zor olsa da bulaşmada hızlı bir artışı görmeye başlıyoruz. Omikron’un Delta’dan daha hafif şekilde hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar da var ancak yine de emin olmak için henüz çok erken.”

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#Omikron#Alper Şener#Koronavirüs

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