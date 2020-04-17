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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Korona eşkıyaları tutuklandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Korona eşkıyaları tutuklandı
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İstanbul Fatih’te polis ekipleri, geçen cuma günü parkta kalabalık bir grubun alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı aldı.

5 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 15 bin 900 TL para cezası kesildi. Emniyete götürülen Oktay D. (25), Mahmut Y. (25), Serkan K. (35), Resul Ç. (29) ve İbrahim D. (20) polislere bağırarak hakaret ve tehditte bulundu. Ardından karakoldan kaçmaya çalıştılar. 5 kişi güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine sokuldu.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Serkan K.’nın 8, Oktay D.’nin 4, Mahmut Y.’nin 7, İbrahim D.’nin 1 suç kaydı çıktı. Şüpheliler ‘görevli memura mukavemet’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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