Korona düşüyor ameliyatlar başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Türkiye’de ilk vaka 10 Mart’ta İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde tespit edildi. Hem virüsle mücadele hem de hastaların sağlığı için birçok hastane acil olanlar dışında ameliyatlara ara vermek zorunda kaldı. Ertelenenler arasında kanser ameliyatları da yer alıyordu.

AYRI BİR ALAN

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastalarda iyileşmenin artması üzerine İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde boşalan yoğun bakım yataklarının bir kısmı kanser ameliyatları için ayrıldı. Fakülte önümüzdeki hafta birinci evre kanser hastalarının ameliyatlarına tekrar başlayacak. Acil ameliyatlar dışında yaklaşık bir aydır ameliyat yapmadıklarını söyleyen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Kanser hastalarımızın COVID-19’a yakalanmamaları için ayrı bir alan oluşturduk. Önümüzdeki dönemde erken evre kanser hastalarımızın ameliyatlarına başlayacağız. Mesane, akciğer ve kolon kanseri gibi erken evrede tespit ettiğimiz hastaların ameliyatını yapacağız” dedi.

‘DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ’

Şu ana kadar 5 bin 300 koronavirüs hastasının kendilerine başvurduğunu söyleyen Tükek son durumu şöyle anlattı: “Şu anda hastanenin yoğun bakım ve diğer servislerinde 190 civarında hasta bulunuyor. Hastanemizde yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarda yatay bir seyir var. Yoğun bakıma yatırdığımız hasta sayısında azalma var. Bu durum iyiye işarettir. Önümüzdeki haftadan sonra vaka sayısında da azalma bekliyorum. Ancak tedbirlerimizi elden bırakmamız lazım. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uymamız lazım.”