Korona dramı

Kocaeli Kartepe’de yaşayan Betül (39) ve Recep Aydın çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile olan Betül Aydın doğuma alındı. Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın sezaryenle doğum yaptı. Bebek küvözle sevk edildiği İstanbul’daki özel bir hastanede tedaviye alındı. Betül Aydın, pazartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



‘HAKKINIZI HELAL EDİN’



Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Aydın, “Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten tek isteğim var. Hakkınızı helal edin” dedi. Aydın, bir başka paylaşımında ise “Şükürler olsun. Taburcu oluyorum. İyi oldum. Bu virüsten kurtuldum” ifadelerini kullandı.