Korona Danışma Hattı nedir? Korona Danışma Hattı'nın numarası kaç?
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, vatandaşların bu virüs hakkındaki sorularına yanıt verecek. Peki, Korona Danışma Hattı'nın numarası kaç?
Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak. İşte, Korona Danışma Hattı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, koronavirüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.
Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.
Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.
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