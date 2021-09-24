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Korona cinayeti! Kendini böyle savundu: Korkutmak istemiştim

#Korona#Cinayet#Ahmet Özdemir
Korona cinayeti Kendini böyle savundu: Korkutmak istemiştim
Çetin Aydın

İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Sakarya Mahallesi’nde Ahmet Özdemir’le boşanma aşamasındaki Nuran Özdemir, 9 yaşındaki çocuğu ile yaşıyordu. Çocukları birkaç gün önce koronavirüse yakalandı.

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İddiaya göre, Ahmet Özdemir çocuğun hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. Aralarında başlayan tartışma sırasında eşini dövmeye başladı. Nuran Özdemir de masanın üzerindeki bıçağı alarak eşinin göğsüne sapladı. Hastaneye götürülen Ahmet Özdemir, kurtarılamadı.

Korona cinayeti Kendini böyle savundu: Korkutmak istemiştim

‘KORKUTMAK İSTEMİŞTİM’

Gözaltına alınan Nuran Özdemir, “Çocuğumuzun hastalığa yakalanmasından beni sorumlu tutarak eve geldi ve beni darp etmeye başladı. Ben de masanın üzerindeki bıçağı alarak korkutmak amaçlı salladım. Bıçak göğsüne geldi. Amacım öldürmek değildi, korkutmak için salladım bıçağı” dedi.

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuran Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Korona#Cinayet#Ahmet Özdemir