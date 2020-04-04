Korona alışkanlıkları

İki araştırma şirketinin Türkiye genelinde mobil yöntemle yaptığı anket, “korona günlerindeki” ruh halimizden ilginç veriler gösterdi.

‘Türkiye’nin COVID-19 ile Sınavı’ başlığını taşıyan araştırmalara göre, katılımcıların yüzde 34’u sadece Türkiye’de üretilecek aşıya güveneceğini söylüyor. Yüzde 16 Çin’de, yüzde 9 ABD’de, yüzde 9 Almanya’da, yüzde 6 Güney Kore’de, yüzde 4 ise Küba’da üretilecek aşıya güveneceğini belirtiyor. Yıllardır toplumda yer eden “Çin malı” algısını ters yüz eden bir sonuç bu.

Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre vatandaşların yüzde 80’i yaşadığı şehirde koronavirüs vakası olduğunu düşünüyor. Beklenti salgının sıcak yaz aylarına kadar süreceği yönünde. Tüm yanıtlardan alınan ortalama tahminde vatandaş, 5 ayda koronavirüs salgınından kurtulacağını öngörüyor. En iyimser olan yüzde 7’lik kesim salgının bir ayda sona ereceğini düşünüyor.

MECLİS BALIKLARININ KAHRAMANI

Gelelim kaygı düzeylerine... Her 5 kişiden 4’ü virüsün kendisine bulaşmasından kaygı duyuyor. Kaygılı olma durumu kadınlarda yüzde 91’e kadar çıkarken, erkeklerde yüzde 76 düzeyinde kalıyor. Buna bağlı olarak kadınlar günde ortalama 18 kez el yıkadıklarını belirtiyorlar, erkekler ise günde 11 kez. Bu sonuç, Türkiye’de ortalama ömürle karşılaştırınca daha anlamlı hale geliyor. Malum, ülkemizde kadınlar erkeklere oranla ortalama 5.5 yıl daha uzun yaşıyor.

TBMM, 485 dekarlık alanı ile dünya parlamentoları arasında en büyük bahçelerinden birine sahip. Bu bahçede 200’den fazla bitki çeşidi ve binlerce ağaç bulunuyor. Bu bahçenin güzelliğini yansıtan kareleri sık sık görmüşsünüzdür. Ama Meclis’in havuzundan birinde yaşayan rengârenk balıklar ve onların bakıcısının hikâyesini büyük olasılık bilmiyorsunuz.

Meclis peyzajının ağaçlar ve çiçekler kadar dikkat çeken bir diğer özelliği de süs havuzları. Kulis salonlarından büyük kapılarla açılan bahçelerde yer alan havuzlar, Meclis’in doğasına ayrı bir sıcaklık katıyor.

Özellikle içerisinde rengârenk Japon ve sazan türlerinden 300 balığın bulunduğu havuz, milletvekilleri, Meclis personeli ve ziyaretçilerin vazgeçilmezleri arasında. Bu havuzun bu kadar ilgi görmesinin perde arkasında ise Meclis Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Kamuran Seven’in balık sevgisi geliyor.

Umut Erdem’in bilgisine göre havuzdan sorumlu olan Seven, balıklara çocukları gibi bakıyor. Sekiz yıldır havuzdan ve balıklardan sorumlu. Yeri geliyor, onları biberonun içine yerleştirdiği yemlerle bebek gibi besliyor. Yeri geliyor, yeni doğan balıklara ayrı bölmeler hazırlıyor.

Dekorundan temizliğine kadar havuzun bütün sorumluluğu üstlenen Seven, bir gün yıllık izne çıkıyor. Maalesef o izindeyken, havuzun oksijen pompası bozuluyor. Meclis alarma geçiyor. Ekip çok uğraşıyor ama pompayı tamir edemiyor. Durum memleketi Erzurum’da olan Seven’e iletildiğinde hemen yola çıkıyor ve pompayı tamir ediyor.

Kamuran Seven’in evlatları gibi baktığı balıkları, yorgun vekillere terapi gibi geliyor.