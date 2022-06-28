Korona ‘ağır gribe’ döndü

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BAŞTA Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden gelen COVID-19 vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı ve bilim insanları tarafından da izlenmeye başlandı. Omikron’un alt varyantı olan BA.4 ve BA.5 tipi virüslere bağlanan vakaların bulaşma hızının yüksek olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler yaşanırken, son bir ay içerisinde, hastanelere başvuranların sayısında artış olduğu öğrenildi. Uzman doktorların yaptığı değerlendirmelere göre, özellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde son dönemlerde ağır grip ve soğuk algınlığı gerekçesiyle başvuranların büyük bölümünde koronavirüs saptaması yapıldı. Bu kişilerin bir kısmının ise test yaptırmadan rahatsızlığı grip gibi geçirdiği, tek farkın çevresine bulaştırmasının yüksek olduğu belirtildi.

SÖNME BEKLENİYORDU

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Uzmanlar, normal beklentilerin yaz aylarının ortasına doğru koronavirüs vakalarının ‘sönümlenmesi’ olduğu, ancak bu noktaya gelmediği gibi yukarı doğru artış eğiliminde olduğu saptaması yaptı. Ancak gelişmelerin izlendiği, henüz endişe edecek bir durumun bulunmadığı dile getirildi. Okulların tatil olmasının ardından, sahil kentlerine ve memleketlere seyahatler nedeniyle vakaların küçük illerde de bir miktar artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, asıl sonbaharda baskın hale gelecek olan varyantta, mevcut aşıların yanıt verip veremeyeceği, bulaşma hızı, ölüm oranı gibi verilerin önemli olacağını kaydediyorlar.

MASKE DÖNEBİLİR

Bu çalışmaların ışığında, her yıl grip için üretilen karma aşılar gibi aşıların çıkacağı ve kış aylarında benzer bir aşılama takviminin oluşabileceği, bunun da risk grupları ve yaşlılar için rutin hale gelebileceği belirtiliyor. Bilim insanları, şu anda hastalığı geçirenler ile aşı yaptıranların antikorlarının koruma özelliğini yitirdiğini ifade ettiler. Gelişmelere bağlı olarak sonbaharda özellikle kapalı mekânlarda maske zorunluluğunun geri gelebileceği belirtiliyor.

AVRUPA’DA SON DURUM

İNGİLTERE, Portekiz, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hollanda’da COVID-19 vaka sayılarında artış gözlendi. Uzmanlar bunun sebebinin, daha öncekilerden daha bulaşıcı olan BA.4 ile BA.5 isimli yeni varyantların olduğunu ifade ediyor. Fransa’da 18 Haziran itibarıyla her 100 bin kişide 477 yeni vaka görüldü. Almanya’da da son 7 gün içinde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 400’ü aşmış durumda.

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GÖRSEL SANATLARIN SEYRİ DÜŞTÜ

PANDEMİ, sinema ve tiyatro başta olmak üzere gösteri sanatlarını da vurdu. CHP’nin TÜİK’e ait sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini karşılaştırarak hazırladığı raporda şu saptamalar öne çıktı:

“Sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 27.9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Gösterilen film sayısı 2021’de 2020’ye göre yüzde 2 artarak 26 bin 483 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı 2020/2021 sezonunda yüzde 84.1 azalarak 714 bin 864 oldu. Oynanan eser sayısı ise geçen sezona göre yüzde 73.3 düşerek bin 665 olarak kayıtlara geçti.



Opera ve bale seyirci sayısı da 2020/2021 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 94.5 azalarak 14 bin 32’ye düştü.”