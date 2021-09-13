Korona acısı! Duygu ebe bebeğini göremedi

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun (34), doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. COVID-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'un testi pozitif çıktı. Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu. İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, geçen cuma günü hayatını kaybetti. Bebeğini emzirdiği için aşı olmadığı öğrenilen Ömrüuzun, Eskişehir'de toprağa verildi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN VERİLDİ

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Gümüşhane Devlet Hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” mesajını paylaştı.

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