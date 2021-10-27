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'Korna çalma' tartışmasında öldürüldü

#Korna Çalma#Tartışma#Tekirdağ
Korna çalma tartışmasında öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evine girerken, korna çalan araçtaki 3 kişiyle tartışan oto tamircisi Eyüp Mağdala (24), tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan 3 şüpheliyi saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. 

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede oto tamirciliği yapan Eyüp Mağdala'yı, bir arkadaşı aracı ile evinin önüne bıraktı. İddiaya, göre sokaktan geçen Z.B. evine girmek üzere olan Mağdala'ya korna çaldı. Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' yönünde işaret yapması üzerine sürücü Z.B. ile yanında bulunan N.P. ve R.A, araçtan inerek Mağdala ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Mağdala'ya ateş açtı. Mağdala kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Eyüp Mağdala, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından kaçan 3 kişiyi Ergene ilçesinin Vakıflar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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#Korna Çalma#Tartışma#Tekirdağ

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