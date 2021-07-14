Korkutucu bir gerçek: Sesimiz çalınabilir!

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve aktör Tim Heller, klonlanmış sesini ilk duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söylüyor, “Sesimin o kadar aynısıydı şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Bu aynılık akıllara durgunluk veriyor” diyor.

Ses klonlama, insan sesinin bir bilgisayar programı yoluyla yapay olarak kopyalanması anlamına geliyor. Sesi klonlamak için yazılıma bir kişinin konuşurken kaydedilmiş sesi yükleniyor, o da bundan yararlanarak klavye ile yazılan her şeyi bu kişinin sesi ile söyleyebiliyor.

Bilgisayar programı tarafından üretilen ses teknolojisindeki ilerleme öylesine büyük ki, yazılım sadece aksanınızı değil sesinizin tınısını, tonlamanızı, ritminizi ve hatta nefes akışınızı da algılayabiliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ses korku, öfke, mutluluk, sıkkınlık gibi duygular da yansıtılabiliyor.

SES KLONLAMA SAYESİNDE AYNI ANDA İKİ İŞ

Tim Heller, çizgi film karakterlerini canlandırmaktan, sesli kitaplar, belgeseller, video oyunları ve film tanıtımlarını seslendirmeye kadar pek çok dublaj işi yapıyor. Ses klonlama teknolojisini kariyeri için kullanabileceğini keşfeden Heller, bu yolla daha fazla iş bulabileceğini söylüyor.

Mesela aynı gün iki farklı yerde ses kaydı yapması gerekiyorsa bunlardan birine klonlanmak üzere ses örneğini yollayabileceğini, o sırada kendisinin de diğer işi yapabileceğini düşünüyor. Heller, “Başka bir iş için bağlanmışsam diğerine ses klonumu gönderirim. Bu yöntem ile hem müşteriye zaman kazandırabilir hem de bizzat o işi yapmadan para kazanabilirim” diyor.

Tim Heller, sesini klonlatmak için, Northeastern Üniversitesi'nde iletişim bilimleri ve bozuklukları profesörü olan CEO'su Rupal Patel tarafından kurulan Boston merkezli VocaliD adlı bir işletmeye gitmiş. Profesör Patel şirketi, ameliyat veya hastalık sonrası sesini kaybetmiş kişiler gibi yardım almadan konuşamayan hastalar için yapay sesler oluşturan klinik çalışmaları için 2014 yılında kurmuştu.

SES 15 FARKLI DİLE ÇEVRİLEBİLİYOR

Ses klonlama aynı zamanda bir oyuncunun ya da seslendirme sanatçısının sözlerini farklı dillere çevirmek için de kullanılabiliyor. Bu sayede film yapım şirketlerinin, uluslararası dağıtıma girecek dublajlı versiyonlar için ayrı olarak ses sanatçıları ile çalışması gerekmiyor.

SİBER SUÇA DAVETİYE Mİ ÇIKARIYOR?

Ses klonlama teknolojisi bariz bir ticari potansiyele sahip olsa da siber suçlarda kullanabileceğine, dolandırılıcılık amacına hizmet edebileceğine dair endişeler de mevcut.

Siber güvenlik uzmanı Eddy Bobritsky, yapay seslerle birlikte gelen büyük bir güvenlik riski olduğunu söylüyor. İsrail siber güvenlik şirketi Minerva Labs'ın da patronu da olan Bobritsky’a göre bu teknoloji, insanları başka birinin konuştuğuna ikna etmek için oldukça etkili bir yöntem ve bu da siber suçlara davetiye çıkarıyor.

Bobritsky, “E-posta ve mesaj gibi yollarla başkalarını taklit etmenin oldukça kolay olduğu yıllardır biliniyor. Ama biriyle telefonda konuşmak, o kişiyi gerçekten tanıdığınızdan emin olmanın en yaygın yollarından biriydi” diyor.

Eddy Bobritsky, seslere güvenme durumunun maalesef artık değiştiğinden de bahsediyor ve ekliyor: “Örneğin bir patron hassas bilgiler istemek için bir çalışanını ararsa ve çalışan patronun sesi olduğundan eminse istenileni hemen verir. Bu, birçok siber suç için yol açacaktır.”

Ses klonlama teknolojisinin bu kadar ilerlemesi uzmanların da söylediği gibi dolandırıcıların önünü açıyor. Öte yandan bu teknoloji ile seslerimizin çalınması ve kullanılması da mümkün oluyor. “Ses klonlama, bir kişinin orijinal sesini dijital ortamda sentezleyerek yapay simülasyonunu oluşturma durumudur. Kısaca orijinal sesin bire bir benzer kopyasını oluşturma işlemidir” diyen Siber Güvenlik Uzmanı Gürsel Tursun, konuyla ilgili merak edilenleri hurriyet.com.tr'ye anlatıyor.

PATRONUNUN SESİ İLE KANDIRILDI, 260 BİN DOLAR VERDİ

Gürsel Tursun, “Klasik oltalama yöntemlerinin yanı sıra ses klonlama yöntemiyle yapılan oltalama vakaları her geçen gün daha fazla duyulmaya başlandı” diyor ve bunu bir örnekle anlatıyor:

“Wall Street Journal tarafından ele alınan bir habere göre 2019 yılında bir şirket ses klonlama teknolojisi ile dolandırıldı. Bir şirketin CEO’su, patronunun sesinin klonu ile kandırılmış, 260 bin dolar parayı dolandırıcıların hesabına aktarmıştı. Bu ve buna benzer vakaların artması söz konusu.”

Klonlanmış sesi orijinalinden ayırt etmenin oldukça güç olduğundan bahseden Tursun, “Ses klonlama üzerine çalışan firmalar mevcut, bu firmalar %98’in üzerinde orijinale yakın ses klonlayabilmekteler. Ses klonlamada diğer önemli konular ise ses klonlamayla birlikte kişinin konuşma karakteristiğini klonlayabilmek ve taklit edebilmektir” şeklinde konuşuyor.

‘SES KLONLAMA ASLINDA İYİ BİR AMAÇLA TASARLANDI’

Siber Güvenlik Uzmanı Tursun, ses klonlama teknolojisinin dublaj alanında kolaylık sağlayabileceğini söylüyor, “Bir filme dublaj yapılabilmesi için birçok kişi, farklı zaman dilimlerinde stüdyoya girerek ve saatlerce tekrar yaparak çalışırlar. Bu işlem zahmetli, pahalı ve zaman isteyen bir süreçtir. Oysa sanatçının sesi klonlanarak aynı ses tonuyla birçok farklı dilde hızlı bir şekilde dublaj yapılabilir. Bu sayede stüdyolarda saatlerce zaman harcanmamış olunur. Aynı zamanda daha ucuz bir yöntem olabilir” ifadelerine yer veriyor.

Tursun, “Ses klonlama teknolojisi aslında iyi amaçla tasarlanmış bir teknolojidir” diyor ve ekliyor: “Birçok alanda ses klonlama yöntemi kullanılabilmektedir. Örneğin, çağrı merkezlerinde bu teknoloji sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun dışında farklı dillerde kitap ve film seslendirmelerinde, web sitesinin sesli betimlemelerinde, havaalanlarında ve tren istasyonlarında genel seslendirmelerde, bankaların tüm bankacılık işlemlerinde kullanılabilmektedir.”

SESLERİMİZ ÇALINABİLİR!

Ses klonlama teknolojisi ile seslerimizin çalınabileceğini söyleyen Gürsel Tursun, yine de bunun çok kolay bir süreç olmadığının altını çiziyor. Bu konu için sosyal medyaya dikkat çeken siber güvenlik uzmanı, “Bir kişinin sesinin çalınabilmesi için bir süre konuşmasının kayıt altına alınıp sentezlenmesi gerek. Standart bir durumda bunu yapmak pek kolay değil. Ancak sosyal medyaya birçok video içerik ve sesini yüklemiş olan bir kişinin ses klonlaması yapılabilir” diyor.

‘SESİNİZ BANKA HESAPLARINA ERİŞMEK İÇİN KULLANILABİLİR’

Peki sesimiz çalınırsa nasıl bir tehlike altındayız? Tursun bu soruya, “Çalınan ses, ses sahibinin tanıdıkları ve çalışma arkadaşları üzerinden oltalama yöntemiyle gelir elde etmek amaçlı kullanılabilir. Kişinin banka hesaplarına erişmek için kullanılabilir. Sosyal medya ve benzeri hesapları ele geçirilebilir zira artık birçok mecrada ses, göz, yüz tanıma sistemleri aktif olarak kullanılmakta. Bu da olası tehditleri beraberinde getiriyor maalesef” cevabını veriyor.

‘İKİNCİ BİR KONTROL MEKANİZMASI OLUŞTURUN’

Sesimizin klonlama konusunda dikkat etmemiz gereken noktaları anlatan Gürsel Tursun, birçok konuda olduğu gibi ses klonlama konusunda da ikinci bir kontrol mekanizması oluşturmanın her zaman daha güvende olmamızı sağlayacağını söylüyor.

Tursun, “Örneğin, sizden para talep eden bir tanıdığınızın sesiyle arandığınızda mutlaka başka bir tanıdık üzerinden bu talebin doğruluğunu kontrol ediniz. Şirketlerde bu tip para transfer onaylarını, ikinci bir kişinin daha onaya dahil edilmesi yoluyla sağlayabilirsiniz. Diğer bir önlem de sadece sizin ve sesi klonlanan kişinin bilebileceği sorular sormanız olabilir. Bu, dolandırılıp dolandırılmadığınız yönünde size bilgi verebilir” diyor.

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