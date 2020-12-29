Korkuteli'nde 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Korkuteli- Elmalı karayolunun Ulucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu bölgede sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kayarak bariyerlere çarptı. Arkasından gelen 4 araç da duramayarak kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan H.Ç. (43), S.A. (38), K.H. (28), H.H. (69), M.G. (40), M.G. (59), H.G. (66) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan H.Ç., S.A. ve K.H. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, H.H. ve M.G. Korkuteli'deki özel bir hastaneye, M.G. ve H.G. de Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri yoldaki sis nedeniyle ulaşımı kontrollü sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.