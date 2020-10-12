Korkuteli’de 2795 öğrenci okula başladı

Korkuteli’nde anaokulu ve birinci sınıflardan sonra; 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıflar da bugün ders başı yaptı. Okul girişinde HES kodu ile alınan öğrenciler için yüz yüze eğitim haftanın iki günü olacak. Bu kapsamda sınıf mevcutları ikiye bölünecek ve bir grup öğrenci pazartesi ve salı günleri, diğer grup öğrenciler ise perşembe ve cuma günü eğitim görecek. Hijyen için el dezenfektanları hem okul girişlerinde hem de sınıflarda bulunacak. Maske sadece ders esnasında öğretmen tarafından çıkartılabilecek. Öğrenciler ise okula girişten çıkana kadar maskeli olacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak okul ziyaretlerinde bulunarak öğrencilerle süre sohbet etti. Milli Eğitim Müdürü Tak, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile hem sohbet etti hem de koronavirüsle mücadele kapsamında kuralları bir kez daha hatırlattı. Müdür Akif Tak, ilçe genelinde 9 bin öğrencinin 2795’inin bugün itibarıyla okula başladığını söyledi.



