Korkuteli nöbeti

Hürriyet’in gündeme getirdiği haberlerle, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan M.S. 3’üncü ve 4’üncü yüzyıllardan kalma Geç Roma dönemine ait kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı, ayrıca eserlerin matkapla delinip üzerlerine plastik borularla çeşme takıldığı, eserlere sıva ve boya yapıldığı ortaya çıkmıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu caminin çevre duvarlarının yanı sıra mahalle ile sokak aralarında ve bazı evlerin duvarlarında; mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserler olmak üzere 21 taşınmaz kültür varlığı daha olduğu belirlendi. Mahallede tespit edilen eserlerden öncelikli olarak çeşme alınlığına monte edilen 3 stel ile lahit kapağının Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile bulundukları yerden sökülerek, müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı. Diğer 21 eserin ise ilerleyen dönemlerde müzeye taşınmasına karar verildi.

TAŞINMA ERTELENDİ

Dün sabah erken saatlerde müze müdürlüğü yetkilileri, jandarma ekipleriyle birlikte mahalleye gelerek çalışma başlattı. Tarihi eserlerin götürülmek istenmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, caminin önünü traktör ve iş makineleriyle kapattı. Ardından mahalle halkı oturma eylemi başlattı.

Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, 4 saatlik oturma eyleminin ardından mahallelinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserleri taşıma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ertelendi.

‘BU TAŞLAR BİZİM CİĞERİMİZ’

Tarihi eserlerin müzeye götürülmesine tepki gösteren mahalle halkı “Bu taşlar, bu tarihi yapı bizim ciğerimiz, ciğerlerimizin sökülmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Mahalle halkı eserlerin taşınmasının ertelenmesi kararını ise sevinçle karşıladı. Muhtar Murat Duran, kararın yerinde olduğunu belirterek, “Hâlâ taşınma ihtimali var ancak bize bir süre verildi. Bu süre içinde yetkililerle görüşüp, bu eserlerin burada kalmasını sağlayacağız” diye konuştu. Mahalleliden Enver Sarı da “Bu eserler, 532 yıldır burada, bir o kadar yıl daha inşallah kalacak” dedi. Salih Yalçın ise “Dedelerimiz eserleri buraya getirmiş. Eserler burada kalacak” dedi.

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