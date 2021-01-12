Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikli 214 adet gayrimenkulü satışa sunuyor

İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için:

a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için:

a-) Oda kayıt belgesi

b-) imza sirküsü (noterden onaylı),

c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,

e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;

100.000.00’e kadar olanlar 1’i peşin toplam 4 eşit taksitte,

100.000.00 – 1.000.000.00 arası olanlar 1’i peşin toplam 5 eşit taksitte,

1.000.000.00 ve üzeri bedeller ise 1’i peşin toplam 10 eşit taksitte,

tahsil edilir.

İlk taksit tebligat tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde peşin ödenir, kalan taksitler ise takip eden aylarda eşit şekilde her ayın sonuna kadar yatırılır. Zamanında yatırılmayan taksitlere gecikme zammı uygulanır.

Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır, yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

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