Korkutan yükseliş... Şiddet gören 15 bin kadın hastaneye başvurdu

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Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. Ceviz, önceki gün Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinleyen komisyondaki sunumunda şunları kaydetti:

“Gizlilik kararı olan kişilerden e-Nabız hesabının aktif edilmesi yönünde talepler gelmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’yla bir entegrasyon çalışması yapılarak, bu kişilere gizlilik süresi boyunca verilecek bir geçici TC kimlik numarasıyla, bu kişilerin TC kimlik numaraları değiştirilerek e-Nabız profilleri aktif hâle getirilebilecektir. Bu yönde İçişleri Bakanlığı’yla çalışmalarımız ve konuya ilişkin komisyon oluşturulması 2025 yılı faaliyet planlarımız içerisindedir. Kimlik Paylaşım Sistemi entegrasyonuyla ilgili bilgilerin anında kurum ve kuruluşlarla paylaşılması yönünde 2025 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız yetkilileriyle ortak görüşmeler ve komisyonlar toplanacaktır. Kadına yönelik şiddet mağduru olarak son beş yıl itibarıyla bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine yapılan başvurular 2020 yılında 13 bin 580, 2021’de 14 bin 155, 2022’de 16 bin 21, 2023’te 16 bin 52, 2024’ün ilk on bir ayında 14 bin 855 olarak gerçekleşmiştir. Beyaz Kod’da 2015’ten günümüze yüzde 44 erkek, yüzde 56 kadın başvuru var. 2024 yılından günümüze yani on bir aylık süreçte de yüzde 43 erkek, yüzde 57 kadın var.”

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AŞI RETLERİ ARTMAYA BAŞLADI

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da aşı çalışmalarıyla ilgili şunları aktardı:

“Bağışıklama Danışma Kurulumuzu, Aşı Bilim Kurulumuzu misafir ettik. Burada özellikle aşı retleri ve Aşıla Sistemi ve yeni aşı programına girecek aşılarımızla ilgili çalışmalar yapıldı. Aşı reddiyle ilgili bilim kurulunun alt komisyonunun çalışması noktasında bir karar orada çıktı. Aşı retleri artmaya başladığı için TDAP gebeliğin iki doz tetanos aşısında TDAP aşısı yine programa konuldu ve makam oluru çıktı. İhaleler sonuçlandı, teslimleri noktasında da beşli aşıdan altılı aşıya geçmiş olacağız.”