Korkutan yolculuk

Haberin Devamı

Emniyet şeridinde bir süre ilerleyen motosikletli kurye o sırada başka bir aracın içindeki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Bebeğin hayatını tehlikeye atarak yolculuğuna devam eden kurye daha sonra gözden kayboldu.

Başakşehir’de de önceki gün öğle saatlerinde bir kişi, otomobilin açık camından eli ile tutunarak, ön kapının dışında seyahat etti. Trafiği tehlikeye sokan kişi, hızla giden otomobilin dışında korkarak ilerlerken, otomobil sürücüsü o anda gülerek arkadaşını görüntüledi.