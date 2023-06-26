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Korkutan yolculuk

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet#Başakşehir#Kurye
Korkutan yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

İstanbul Maltepe’de dün sabah saatlerinde D-100 Karayolunda, 34 EBU 287 plakalı motosikletli kurye, kanguruda olan bebeği göğsüne asarak motosikletle trafikte ilerlemeye başladı.

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Emniyet şeridinde bir süre ilerleyen motosikletli kurye o sırada başka bir aracın içindeki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Bebeğin hayatını tehlikeye atarak yolculuğuna devam eden kurye daha sonra gözden kayboldu.

Başakşehir’de de önceki gün öğle saatlerinde bir kişi, otomobilin açık camından eli ile tutunarak, ön kapının dışında seyahat etti. Trafiği tehlikeye sokan kişi, hızla giden otomobilin dışında korkarak ilerlerken, otomobil sürücüsü o anda gülerek arkadaşını görüntüledi.

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#Emniyet#Başakşehir#Kurye

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