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Korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla Yangını#Fabrikada Yangın#İtfaiye Müdahalesi
Korkutan yangın
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 07:00

İSTANBUL’da Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tiner fabrikasında dün 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Sultanbeyli, Kartal, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle sık sık patlama meydana geldi. Yanan alanın çevresinde bir silah, boru ve palet fabrikası bulunduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri yangının bu fabrikalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2.5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Fabrika büyük oranda yanarak kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

 

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#Tuzla Yangını#Fabrikada Yangın#İtfaiye Müdahalesi

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