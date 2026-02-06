×
Korkutan görüntü: TIR'ın altında sıkıştı! Kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kurtuldu... 'Korkmuyorum, siz de korkmayın'

#Adana#Seyhan#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 12:36

Adana'da TIR'ın altında kalıp sıkışan motosikletin sürücüsü, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü "Korkmuyorum, siz de korkmayın" şeklinde karşılık verdi.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 CSH 28 plakalı motosiklet ile 42 YV 515 plakalı TIR, çarpıştı. Kazada motosiklet ve sürücüsü, TIR’ın çekicisinin altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"KORKMUYORUM, SİZ DE KORKMAYIN"

Sağlık ekiplerini beklerken sürücüye yardıma koşan vatandaşlar, paniğe kapılıp korkmaması için onu sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün ise soğukkanlı şekilde, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti.

Motosiklet sürücüsü, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine sevk edilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

