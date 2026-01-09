Korkutan fırtına

Haberin Devamı

İstanbul’da kuvvetli fırtınanın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Zeytinburnu ve Üsküdar sahillerinde etkili oldu. Sahil ilçelerindeki limanlarda birçok tekne alabora oldu. Olumsuz hava koşulları, ulaşımı da vurdu. Bazı vapur seferleri yapılamazken yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.



DENİZ FENERİ YIKILDI

Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçaklar da havada tur attı. Havada tur atan bazı uçaklar yakıt kritiğine girdiği için çevre havalimanlarına yönlendirildi. Sarıyer Kireçburnu sahilindeki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri denize devrildi.





Haberin Devamı

İSTANBUL’DA 350 İHBAR

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “İstanbul’da şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00’a kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 metruk bina çökmesi, 1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KORULAR KAPATILDI

İstanbul’da ayrıca şiddetini artıran fırtına nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ‘Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu’ ziyarete kapatıldı.

ÇATIDAN KOPUP OTOBÜSE SAPLANDI

* Tekirdağ’da dalga boyunun yükselmesiyle birlikte sahil dolgu alanı deniz suyuyla dolarken, çok sayıda büyük gemi güvenlik gerekçesiyle kent açıklarında demirledi. Balıkçı tekneleri de limana çekildi.

* Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen halk otobüsüne saplandı. Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçtu. Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde fırtına nedeniyle tutuşan elektrik hatları nedeniyle yangın çıktı. Ayrıca çatılardan uçan parçaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi’nde rüzgâr nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

Haberin Devamı

* Edirne ve Kırklareli’de kuvvetli sağanak etkili oldu. Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmeleri su basarken, limana bağlı teknelerde hasar oluştu.

* Bursa’da saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan fırtınada çatılar uçtu, deniz taştı. 4 katlı binanın çatısının kopan parçası asılı kalıp, katlara çarptı. Osmangazi ilçesinde bir okulun camı kırıldı, öğrenciler yaralandı. Kestel’de lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Abdurrahman Neddef hayatını kaybetti.

* Yalova’da fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bir tersanedeki vinç devrildi.

* Aksaray’da şiddetli rüzgâr nedeniyle bir restoranın uçan çatısının altında kalan Meral Tezer (60) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İSTANBUL’A KAR UYARISI







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda, yarından itibaren İstanbul’da fırtınanın yeniden etkisini artıracağı, sağanak yağış da görüleceği kaydedildi. Kent genelinde pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.

63 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarında beklenen olumsuzluklara karşı 63 il için sarı kodlu alarm verirken kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yaptı.



İZMİR’DE SU BASKINLARI

Haberin Devamı

* İzmir’de sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi birçok noktada su baskınları yaşandı. Deniz ulaşımında sefer iptallerine gidildi.

* Çanakkale Boğazı’nda lodos fırtınası nedeniyle kentteki tüm feribot seferleri iptal edildi.

* Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli karaya oturdu, 1’i balıkçı, 1’i yelkenli tekne olmak üzere 2 tekne suya gömüldü.

* Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı bir evin çatısı tren hattındaki rayların üzerine uçtu.

* Eskişehir, Kütahya, Samsun ve Ordu’da fırtına ağaçların devrilmesine ve çatı uçmalarına neden oldu, birçok araç zarar gördü.

* Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



