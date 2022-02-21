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Korkutan fabrika yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı

#Sakarya#Yangın#Fabrika
Korkutan fabrika yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj, plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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angın, Söğütlü OSB’de bulunan ambalaj, plastik geri dönüşüm fabrikasının bir kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıktı. Kısa sürede geceyi aydınlatan alevler korku dolu anlara sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın bir kısmı adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Alevlerin yükseldiği anlar ise havadan da görüntülendi. Fabrikanın bir kısmı ile içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Korkutan fabrika yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı

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#Sakarya#Yangın#Fabrika

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