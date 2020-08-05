Korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, dün saat 12.37’de Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Malatya kent merkezi ve diğer ilçelerinin yanı sıra, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt’te de hissedildi. Elazığ’da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; vatandaşların panik anları yer aldı.

‘YIKILAN KONUT YOK’

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu belirtildi. Depremde kerpiç evlerde çökme meydana geldi.