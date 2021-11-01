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Korkutan çatlaklar

#Aydın#Arazi#Çatlak
Korkutan çatlaklar

Aydın’da sağanak sonrası oluşan ve 2 metreyi bulan derinlikteki çatlaklar, önceki gün de 2 kişinin arazisinde meydana geldi. Çatlakların ilçe merkezine inmesi halinde can ve mal kaybının olmasından endişe ediliyor.

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Aydın’ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim’de etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Önceki gün de Alangüllü Mahallesi’nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi. Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar aldıklarını belirterek tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi. Çatlakların obruklara dönüşmesinden korktuklarını ifade eden Çetinkaya, bazı yerlerde 2 metreyi bulan derinliklerin tedirgin edici olduğunu aktardı.

‘SANTRAL VE VAHŞİ SULAMA KAYNAKLI’

Çatlakların jeotermal santral faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri süren ve tarımda vahşi sulamanın da bunda etkisi olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Alangüllü Mahallesi’nden 2 ihbar geldi. Gittiğimizde devasa çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Germencik’in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Her yerden derneğimize ihbarlar geliyor. Ancak ne yazık ki, konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. 10 gündür ilçede oluşan çatlaklarla uğraşıyoruz. Sonuçları, bundan sonra da kaçınılmaz olacak. Çünkü Germencik’te 16 jeotermal enerji santrali ve 150’ye yakın sondaj kuyusu, yer altı sularını boşaltıyor. Daha büyük obrukların oluşacağını tahmin ediyorduk” dedi.

Bir araştırma komisyonunun kurulmasını istediklerini belirten Çetinkaya, “Bölgemizde, yılda sadece 3 ay tarımsal sulama yapılıyor. 9 ay sulama olmuyor. Eğer önlem alınmazsa arazilerde daha büyük çatlaklar ile karşılaşacağız. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz. Çatlaklar, ilçe merkezine kadar ulaştığında binaların ağırlığını kaldıramayacağı için can ve mal kaybına neden olur” diye konuştu.

 

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#Aydın#Arazi#Çatlak

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