Korkutan atölye

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Etkinlikte Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu, Doç. Dr. İkbal Erbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Evren Ülkeryıldız'ın yürütücülüğünde Antalya turizminin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmak için yapay zeka kullanarak bir atölye çalışması yaptı.

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"Deniz(siz), Kum(suz), Güneş(siz): Antalya Turizminde Sürdürülemezlik Distopyaları" başlıklı atölye, katılımcıların aktif katılımını teşvik ederek, Antalya turizminin gelecekteki olası sürdürülemezlik krizlerini ele aldı. Yapay zeka ve görsel iletişim araçlarıyla distopik senaryolar canlandırılarak, turizmin ekstrem senaryolarının çevre, kent, sosyal yaşam ve yerel kültür üzerindeki olası etkileri tartışıldı.

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Öğrenciler "Aşırı-Turizm, Aşırı-Kirlenme, Aşırı-Katmanlaşma, Yer(sizlik), Kimlik(sizlik)" başlıkları altında 2224 yılında Antalya'da turizmin olası sürdürülemezlik durumlarıyla ilgili beş distopya senaryosu üreterek, katılımcıların sürdürülebilir turizm stratejileri üzerine düşünmelerini sağlarken, Antalya'nın gelecekteki turizm gelişimine yönelik bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Atölye çalışmasında, öğrencilerin yapay zeka ile hazırladığı distopik görseller ve videolar katılımcılar tarafından izlendi. Öğrencilerin çalışmaları 23-29 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ana giriş fuaye alanında sergileyecek.