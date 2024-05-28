×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Korkutan atölye

Güncelleme Tarihi:

#Atölye#Akdeniz Üniversitesi#Antalya
Korkutan atölye
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 15:59

AKDENİZ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından Yapay Zeka Destekli Turizmde Sürdürülemezlik Atölyesi düzenlendi. Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği (AkdenizSMD) tarafından düzenlenen "STARC Akdeniz Mimarlığı ve Sürdürülebilir Turizm" başlıklı etkinlik, Antalya'nın ileri gelen turizmcileri, mimarları ve mimarlık fakültesi dekanlarının katılımıyla HillsideSu Otel'de gerçekleşti.

Haberin Devamı

Etkinlikte Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Hilal Tuğba Örmecioğlu, Doç. Dr. İkbal Erbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Evren Ülkeryıldız'ın yürütücülüğünde Antalya turizminin sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmak için yapay zeka kullanarak bir atölye çalışması yaptı.

BÖYLE OLMASIN

"Deniz(siz), Kum(suz), Güneş(siz): Antalya Turizminde Sürdürülemezlik Distopyaları" başlıklı atölye, katılımcıların aktif katılımını teşvik ederek, Antalya turizminin gelecekteki olası sürdürülemezlik krizlerini ele aldı. Yapay zeka ve görsel iletişim araçlarıyla distopik senaryolar canlandırılarak, turizmin ekstrem senaryolarının çevre, kent, sosyal yaşam ve yerel kültür üzerindeki olası etkileri tartışıldı.

Korkutan atölye



2224 YILINDA ANTALYA TURİZMİ

Haberin Devamı

Öğrenciler "Aşırı-Turizm, Aşırı-Kirlenme, Aşırı-Katmanlaşma, Yer(sizlik), Kimlik(sizlik)" başlıkları altında 2224 yılında Antalya'da turizmin olası sürdürülemezlik durumlarıyla ilgili beş distopya senaryosu üreterek, katılımcıların sürdürülebilir turizm stratejileri üzerine düşünmelerini sağlarken, Antalya'nın gelecekteki turizm gelişimine yönelik bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Atölye çalışmasında, öğrencilerin yapay zeka ile hazırladığı distopik görseller ve videolar katılımcılar tarafından izlendi. Öğrencilerin çalışmaları 23-29 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ana giriş fuaye alanında sergileyecek.

Korkutan atölye


Korkutan atölye

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atölye#Akdeniz Üniversitesi#Antalya

BAKMADAN GEÇME!