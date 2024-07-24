Korkunç tanıklık

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Erzurum Palandöken’de hükümlü olduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam (39), 19 Şubat’ta eşi Elif Saydam’ın (32) bulunduğu baldızının evine gitti. Eve giren Şafak Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Şafak Saydam, tabancayla kalabalığın içinde eşine 2 el ateş etti. Kurşunların eline ve başına isabet ettiği Elif Saydam, yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Elif Saydam, 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Şafak Saydam ise ağabeyi Alay Saydam ile takside yakalandı. Saydam kardeşler, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede Elif Saydam’ın eşi Şafak Saydam’ın ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’, ağabeyi Alay Saydam’ın ise ‘kadına karşı kasten öldürmeye azmettirmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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‘BABAMA TABANCAYI AMCAM VERDİ’

Cumhuriyet savcısı iddianamede Elif ve Şafak Saydam çiftinin çocukları D.S.’nin (15) ifadesine yer verdi. Babasıyla tartışan annesinin çocuk odasına geçip kapıyı kapattığını anlatan D.S., ardından mutfağa geçen amcası Alay Saydam’ın iç cebinden tabanca, arka cebinden şarjör, sağ ön cebinden ise çok sayıda mermi çıkardığını ileri sürdü. D.S., şarjöre mermi yerleştiren amcasının tabancayı babasına verdiğini ifade ederek, “Kardeş önce karını, sonra çocuklarını sonra da kendini öldür kurtulalım” dediğini ileri sürdü.

D.S.’nin ifadesini kabul etmeyen Şafak Saydam, ağabeyinin kendisine silah vermediğini söyledi. Şafak Saydam iddianamedeki ifadesinde, ayrı yaşadıkları eşi Elif ile eve geri dönmesi için tartıştıklarını anlattı. Elif’in eve gelmeyeceğini belirterek bağırdığını, tahrik edici sözler söyleyerek üzerine yürüdüğünü, kendisinin de belindeki silahı çıkardığını ve eşinin silahı almaya çalışması üzerine tetiğe bastığını anlattı. Ayrıca iddianamede Şafak Saydam’ın, 2 el ateş ettiğini mermilerin nereye isabet ettiğini görmediğini söylediğine yer verildi. İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Alay Saydam, Elif ve Şafak’ın ayrı odada konuştukları sırada 2 el silah sesi duyduğunu, daha sonra olayın yaşandığı odaya gittiğini, Elif’i battaniyeye sararak hastaneye götürdüklerini belirtti.