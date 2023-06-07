Korkunç şüphe: Köy kundaklanmış! Elektriği kesip yakmışlar

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Sivas’ta merkeze bağlı Karalar köyünde önceki gün sabaha doğru 6 farklı noktada çıkan yangında Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'ye ait 5 ahır yandı. 15 büyükbaş ile kümes hayvanlarının da öldüğü yangında, 'kundaklama' ağırlık kazandı. Jandarmanın yaptığı araştırmalarda saat 03.30 sıralarında önce köyün elektriğinin kesildiği, ardından da birbirinden farklı noktalarda ahır ve samanlıkların ateşe verildiği saptandı. Köy Muhtarı Turan Kandil, "da 15 büyükbaş öldü, samanlık ve ahırlar yandı. Köylülerimiz mağdur oldu. Kesin olarak kundaklama var. Köyden şüphelendiğimiz kimse yok. Herkes mağdur oldu" dedi.

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Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

YANAN AHIRA DALDI

Köydeki yangında 3 büyükbaşı ölen Nusret Gülmez'in eşi Meryem Gülmez (63), yangını fark edince hayvanlarını kurtarmak için yanan ahıra girdiğini, el ve yüzünden yaralandığını ifade etti. Köyde incelemelerde bulunan ve mağdur olan köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Özellikle 3 ahırda ciddi hasar var. Devletimiz mağdur olan vatandaşlarımızın yanında" dedi.