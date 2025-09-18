×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Korkunç suçlama: Kaza mı cinayet mi

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Cinayet#Otomobil
Korkunç suçlama: Kaza mı cinayet mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 07:00

 Otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında ‘eşini ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı.

Haberin Devamı

SAMSUN’un Bafra ilçesinde 12 Eylül’de doktor Serdar Kıyak’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Serdar Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğuldu.

Araçtan çıkan doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma başlatıldı ve Serdar Kıyak gözaltına alındı.

Serdar Kıyak, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘eşini ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili haberKorkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyorKorkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Cinayet#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!