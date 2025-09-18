Korkunç suçlama: Kaza mı cinayet mi

Haberin Devamı

SAMSUN’un Bafra ilçesinde 12 Eylül’de doktor Serdar Kıyak’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Serdar Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğuldu.

Araçtan çıkan doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma başlatıldı ve Serdar Kıyak gözaltına alındı.

Serdar Kıyak, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘eşini ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.