Korkunç plan! Çatıdan sarkıttığı iple 2 kat indi

Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya (50), iki hafta önce evi terk ederek, kızı Özlem Yılmaz’ın Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi’ndeki evinde kalmaya başladı. İnşaat işçisi Erkan Sivrikaya (52), önceki gece, kızının oturduğu Çimen Apartmanı’na gitti. Erkan Sivrikaya, 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin kapısının kendisine açılmaması üzerine korkunç bir plan yaptı.

CAMA ‘AF YOK’ YAZMIŞ

Erkan Sivrikaya, çalıştığı inşaattan getirdiği halatı sarkıtarak, önce çatıdan 6’ncı kattaki boş dairenin balkonuna indi. Alkollü olduğu öne sürülen Erkan Sivrikaya, bir süre boş dairede oturdu. Bu sırada pencere camlarına, ‘Yuvana dön, namus, af yok’ yazdı. Daha sonra da balkonun demirine bağladığı halatı, 5’inci kattaki kızının dairesinin balkonuna sarkıttı. Halatı kullanarak balkona inen Erkan Sivrikaya, tornavidayla kapıyı açtı. Salonda uyurken karşısında eşini görünce neye uğradığını şaşıran Meral Sivrikaya, tepki gösterdi. Barışmak istediğini söyleyen ancak eşini ikna edemeyen Erkan Sivrikaya, bu sırada yanında getirdiği bıçağı çıkardı. Erkan Sivrikaya, yardım istemek için balkona çıkan 2 çocuğunun annesi Meral Sivrikaya’yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Meral Sivrikaya’nın çığlıkları üzerine kızı Özlem Yılmaz ve eşi yardıma koştu.

APARTMANDAKİLER YAKALADI

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla kaçmaya çalışırken apartmandakiler tarafından yakalandı. Sivrikaya’yı yakalayanlardan Ali Çelimli, “Kadınların çığlıklarını duyduk. Sonra zanlıyı peşinden koşarak yakaladık. ‘Bana ihanet etti. Namus davası’ diye bağırıyordu. Kadın öldürmek, namus davası diye açıklanamaz” dedi.

Emniyet’teki sorgusunun ardından Erkan Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meral Sivrikaya’nın cansız bedeni otopsinin ardından dün toprağa verildi. Meral Sivrikaya’nın mezarının başına dikilen tahtaya, kızlık soyadı olan ‘Kayhan’ yazılması dikkat çekti.

KIZININ YANINDA KALIYORDU

Eşinden boşanma aşamasındaki Meral Sivrikaya, kızının dairesinde kalıyordu. Salonda uyurken karşısında birden eşini görünce neye uğradığını şaşırdı. Çocuklarının annesini yanında getirdiği bıçakla vahşice katleden Erkan Sivrikaya tutuklandı.

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