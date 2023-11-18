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Korkunç patlama: 1 ölü 7 yaralı

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#Küçükçekmece#Patlama#Antibakteriyel Sprey
Korkunç patlama: 1 ölü 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bodrum katında dün saat 15.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı dairedeki patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

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Çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu. Daire içeride çok sayıda kimyasal antibakteriyel sprey buldu. 

İKİ İHTİMAL VAR

İstanbul Valiliği patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğunu açıkladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise “İçeride antibakteriyel tüpler var, büyük ihtimal doğalgaz patlaması değil. İçeride hangi amaçla tutulduğunu henüz bilmediğimiz bol miktarda yaklaşık 15 cm büyüklüğünde tüpler olduğunu gördük. Yetkililerden aldığım bilgiye göre bunların patlaması neticesinde patlama oldu” dedi.

 

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#Küçükçekmece#Patlama#Antibakteriyel Sprey

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