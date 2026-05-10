Korkunç ölüm! Üst geçidin asansöründe sıkışarak can verdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üstgeçidi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Seymen Görciz, asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Görciz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Görciz’in cenazesi, sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.