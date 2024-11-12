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Korkunç ölüm! Kaza yapan şoförün üzerine 'sülfürik asit' döküldü, feci şekilde can verdi

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#TIR#Kaza#Asit
Korkunç ölüm Kaza yapan şoförün üzerine sülfürik asit döküldü, feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 15:38

BALIKESİR'de, park halindeki 4 araca çarpıp devrilen, sülfürik asit yüklü TIR'ın kabininde sıkışan ve üzerine asit dökülen sürücü Oğuzhan Varol (33), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde Kütahya yönüne giden Oğuzhan Varol idaresindeki 06 DB 2669 plakalı sülfürik asit yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp, devrildi. Sürücü Varol, kabinde sıkıştı, yola sülfürik asit döküldü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol'un öldüğünü belirledi. Oğuzhan Varol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılıp, Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Varol'un, memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan TIR’dan dökülen kimyasal madde ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç ölüm Kaza yapan şoförün üzerine sülfürik asit döküldü, feci şekilde can verdi

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#TIR#Kaza#Asit

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