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Korkunç olay! Uyuşturucu parası kavgasında kendisini darbeden oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

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#Adana#Seyhan#Uyuşturucu
Korkunç olay Uyuşturucu parası kavgasında kendisini darbeden oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 14:51

Adana'nın Seyhan ilçesinde Tamer Evren (66) ile uyuşturucu için para isteyen oğlu Hazım Evren (38) arasındaki tartışma korkunç bitti. Tamer Evren, kendisini darbeden oğlu Hazım Evren'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

BABASINI DARBETTİ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hazım Evren, babasını darbetti.

OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Evdeki av tüfeğini alan Tamer Evren, oğlunu sırtından vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Hazım Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi, baba gözaltına alındı.

Evren'in yakınları gözyaşı dökerken, cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Seyhan#Uyuşturucu

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