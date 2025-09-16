×
Korkunç olay! Tarlada erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 21:11

 MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde boş tarlada 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Güney çevre yolundaki boş tarlada hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

