×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Korkunç olay! Sağlık personeli ormanda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Personeli#Çanakkale#Aytaç Tahtalı
Korkunç olay Sağlık personeli ormanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 16:59

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanda, sağlık personeli Aytaç Tahtalı ölü bulundu.

Haberin Devamı

Yenice panayır yeri yakınlarında, bu sabah yürüyüşüne çıkanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, ölen kişinin evli, 2 çocuk babası sağlık personeli Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Tahtalı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tahtalı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Personeli#Çanakkale#Aytaç Tahtalı

BAKMADAN GEÇME!