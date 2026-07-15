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Korkunç olay! Parçalanmış cesedi tuvalette bulundu

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#Kırıkkale#Çelebi#Ceset
Korkunç olay Parçalanmış cesedi tuvalette bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 02:04

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde oğlu tarafından kayıp ihbarı yapılan Yusuf A.'nın (55) cesedi, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu.

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Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Ö.A., birlikte oturdukları babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma kapsamında oğul Ö.A.'nın ifadelerinde çelişki tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğulun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, baba Yusuf A.'ya ait vücut parçaları, evin eklentisindeki tuvalette bulundu.

Ceset parçalarının bulunmasının ardından Ö.A.'nın aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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#Kırıkkale#Çelebi#Ceset

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