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Korkunç olay: Otobüste tartıştığı kadını bacağından bıçakladı

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#Bursa#Osmangazi#Polis
Korkunç olay: Otobüste tartıştığı kadını bacağından bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 00:55

Bursa'da Gülay K. (38), halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanırken, polis, kaçan erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent içi toplu ulaşım aracı olan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı.

Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Bursa#Osmangazi#Polis

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