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Korkunç olay! İki yengesini de silahla öldürdü

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#Silahla Cinayet#Kaçan Şahıs#Cinayet Nedeni
Korkunç olay İki yengesini de silahla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 15:50

Iğdır'da bir kişi, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdü. Korkunç olayın ardından kaçan şahısın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

CİNAYET NEDENİ BİLİNMİYOR

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Silahla Cinayet#Kaçan Şahıs#Cinayet Nedeni

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