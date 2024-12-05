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Korkunç olay! İki hafta önce boğazından ameliyat olmuştu... Boğazı kanlar içinde, binanın önünde ölü bulundu

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#Aksaray#Cuma Sağlam#Ameliyat
Korkunç olay İki hafta önce boğazından ameliyat olmuştu... Boğazı kanlar içinde, binanın önünde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 11:04

Aksaray’da iki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan 48 yaşındaki Cuma Sağlam, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. Boğazında kesi olduğu belirlenen Cuma Sağlam'ın yarasının ameliyat kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.

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Olay, saat 05.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde meydana geldi. Binanın önünde Cuma Sağlam’ı kanlar içinde yatarken bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Cuma Sağlam'ın, binadan kanlar içinde çıkıp, yere yığıldığını belirledi.

İki hafta önce rahatsızlığı nedeniyle boğazından ameliyat olan Sağlam'ın, adli tabip tarafından yapılan ilk incelemesinde boğazında kesi olduğu saptandı.

Boğazındaki kesinin, ameliyat kaynaklı olup olmadığının araştırılması için Sağlam'ın cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aksaray#Cuma Sağlam#Ameliyat

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