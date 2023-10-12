Korkunç olay! Hasımları av tüfeğiyle vurdu: Bir gözünü kaybetti, vücudunda 32 saçmayla yaşıyor

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Patnos ilçesi Yukarıgöçmez köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Harun Işık, 19 Eylül'de, başkasına ait hayvanların arazisine girdiğini görerek şikayetçi oldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen kişiler hakkında işlem yapıp köyden ayrıldı. Harun Işık'a aynı akşam, koyunları meradan köye getirirken, şikayetçi oldukları aileden 4 kişi tarafından pusu kuruldu. Köye doğru giderken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Işık, yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, olay yerine gelip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Köye gelen sağlık görevlileri, Işık'ı, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muayenesinde Işık'ın bedeninin çeşitli yerlerine 62 saçmanın isabet ettiği anlaşıldı, 30'u küçük operasyonlarla çıkarıldı, geri kalan 32'si çıkarılamadı. Saçmalardan çoğu Işık'ın kollarında ve gövdesinde, 4'ü başına isabet etti. Gözüne isabet eden 1 saçma ise Işık'ın hayatını kararttı. Gözündeki saçmayı çıkarmanın çok riskli olduğunu söyleyen Ağrı'daki doktorlar, Işık'ı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi'ne sevk etti. Hastanedeki tedavisi süren Işık, ameliyat olacağı günü bekliyor.

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'20 GÜNDÜR SAÇMAYLA YAŞIYORUM'

Gözünde ve vücudunda onlarca saçmayla yaşayan Harun Işık, "Bana 4 kişi pusu kurdu. İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey görmedim. Vücuduma toplam 62 saçma isabet etmiş. 30 tanesini çıkardılar, diğerleri duruyor. Başımda, gözümde, yanağımda var. 20 gündür saçmayla yaşıyorum. Muayene ettiler, 1 gözümde görme engeli oluşmuş, hatta hiçbir şey göremiyorum" diye konuştu.

Işık'ın kardeşi Kenan Işık ise "Köylülerimizin koyunları bizim arsaya girmiş, biz de şikayetçi olduk. Kolluk kuvvetleri gelip onların hayvanlarını arsamızın içinde gördü. Fotoğraflama yapıp tutanak tuttular. Akşama doğru ağabeyim koyunları almaya gidiyor. Köye dönüşte 4 kişi pusu kurmuş ve av tüfekleriyle ateş açmışlar. Olay, yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Köylüler görüp ağabeyimi hastaneye yetiştirmiş. Doktorlar bugün ya da yarın ağabeyimin gözüyle ilgili 1 ameliyat gerçekleştirecek. Gözüne yakın yerinden 1 tane saçma çıkardılar. 1 tanesi gözün arka tarafına denk gelmiş kritik 1 bölgede bulunuyor ve sinirleri yakmış. Ama daha net belli değil, 4-5 ay bir bekleme süreci olacak. Ağabeyimin vücuduna 62 tane saçma isabet etmiş, 30 tanesi çıkarıldı. Diğerleri daha duruyor" dedi.