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DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Korkunç olay! Gözüne saplanan bıçak ile hastaneye geldi

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Korkunç olay! Gözüne saplanan bıçak ile hastaneye geldi
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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde elinde bıçak olan adam dengesini kaybedip yere düştü. Yaşlı adam gözüne saplanan bıçak ile hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki E.E. elinde bıçak varken bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Vatandaşın elinde ki bıçak düşme ile birlikte gözünün yanından içeri girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler E.E.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından gözündeki bıçak ile birlikte Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırarak hemen ameliyata alandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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